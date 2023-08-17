Покупка флагмана BMW обойдется почти в 200 тысяч долларов

BMW добавила флагман XM Label Red в приложение-конфигуратор, доступное на его официальных сайтах, и список опций на удивление скромен для ниши, в которой он находится. В Соединенных Штатах отметка всех полей добавляет к общей сумме скудные 12 549 долларов.

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Мягкий внедорожник стоит от 185 000 долларов на рынке Северной Америки, а это означает, что вы можете получить все прибамбасы за дополнительные 7%. Он стоит одинаково независимо от внешней отделки, независимо от того, выбираете ли вы красные акценты и какой внешний вид вы предпочитаете для стандартных 22-дюймовых колес.