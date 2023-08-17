Покупка флагмана BMW обойдется почти в 200 тысяч долларов

Покупка полностью оборудованного BMW XM Label Red обойдется почти в 0,2 миллиона долларов
BMW добавила флагман XM Label Red в приложение-конфигуратор, доступное на его официальных сайтах, и список опций на удивление скромен для ниши, в которой он находится. В Соединенных Штатах отметка всех полей добавляет к общей сумме скудные 12 549 долларов.
Мягкий внедорожник стоит от 185 000 долларов на рынке Северной Америки, а это означает, что вы можете получить все прибамбасы за дополнительные 7%. Он стоит одинаково независимо от внешней отделки, независимо от того, выбираете ли вы красные акценты и какой внешний вид вы предпочитаете для стандартных 22-дюймовых колес.
Тормозные суппорты могут быть синими или красными, но ни за один из вариантов вы не доплачиваете. Интерьер отделан кожей и углеродным волокном и имеет только одну дополнительную плату — звуковую систему Bowers & Wilkins за 3400 долларов. Кроме того, есть пакет Driver’s Package стоимостью 2500 миллионов долларов, который увеличивает максимальную скорость с 270 до 290 км/ч