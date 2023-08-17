BYD официально представил новый гибридный внедорожник

Китайская компания BYD представила новый внедорожник Leopard 5, который будет продаваться на внутреннем рынке под брендом FangChengBao. Об этом сообщает autoreview.ru.

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FangChengBao — это новый бренд, который в корпоративной иерархии BYD расположился между марками Denza и Yangwang. Автомобиль Leopard 5 построен на новой платформе DM-o. Длина машины составляет около 5 метров, а колесная база — 2,8 метра. Автомобиль получил широкую решетку радиатора, которая соединяет между собой фары, плоское лобовое стекло, большие зеркала заднего вида.

Кроссовер оборудовали гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и двух тяговых электромоторов (по одному на каждой оси). Суммарная мощность составляет 650 л.с. Запас хода Leopard 5 — 1200 км.