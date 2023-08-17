Собран первый экземпляр нового внедорожного пикапа

Телеграм-канал «Автопоток» опубликовал фотографию и технические характеристики нового вездехода от Алексея Гарагашьяна, создателя «Шерп».

Новинка, получившая название «Тактический пикап АГ34», основана на компонентах грузовика ГАЗ «Садко», весит 3,2 тонны и способна перевозить до трех тонн груза! Возможности для бездорожья обеспечиваются 420-миллиметровым клиренсом и шинами с автоматической подкачкой.

Мы публиковали патентные изображения нового вездехода пару месяцев назад. АГ34 отличается облегченным кузовом, внушительными ходами подвески, минимальными свесами и прочной грузовой платформой.

В движение он приводится дизельным двигателем ЯМЗ-534, который может развивать мощность до 240 лошадиных сил. Пикап способен разгоняться до скорости 120 км/ч и проезжать без дозаправки до 1200 километров.