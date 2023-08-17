Cколько стоит конкурент Lada Vesta из Ирана

В России появился конкурент Lada Vesta. Cколько стоит Peugeot 207i из Ирана
Несколько российских дилеров начали поставки хэтчбеков Peugeot 207i, собранных лидирующим иранским автопроизводителем Iran Khodro. Автомобили В класса, представляющие собой усовершенствованную версию известной модели Peugeot 207. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов проанализировал для "Российской газеты" плюсы нового авто для потребителей, пояснил, за счёт чего Peugeot 207i станет достойной альтернативой российским и китайским машинам аналогичного класса.
"Внешняя схожесть нового авто с дизайном Peugeot 207, который успешно продавался в России в 2006-2011 годах, не должна вести к ложному выводу, что перед нами - точно такой же автомобиль. Иранский автопроизводитель модернизировал силовой агрегат, функциональное наполнение и элементы экстерьера салона. Усовершенствованная иранцами версия мотора TU5P (1.6 л. 113 л.с.) работает в тандеме с автоматической трансмиссией. Модернизированы органы управления, интерфейс приборной панели и мультимедийная система. Потребители, знакомые с отделкой салона классического Peugeot 207, оценят новые сиденья и более удобную конфигурацию руля.
С точки зрения оснащения и оснащении Peugeot 207i полностью соответствуют стандартам для автомобилей В класса. Камера заднего вида и задние датчики парковки в сочетании с компактными размерами автомобиля упростят управление хэтчбеком в городских условиях, а пользу от функции круиз-контроля можно будет ощутить в дальних поездках. Предусмотрены мультимедийная система с тачскрином, климат-контроль и подогрев сидений, а также другие составляющие комфорта, привычные для потребителей авто средней ценовой категории.Хочется сделать акцент на простой схеме расположения тумблеров, кнопок и других элементов на приборной панели. Управление всеми функциями будет интуитивно понятным, что позволит водителям не отвлекаться от дорожной ситуации.
Основываясь на сходстве набора технических характеристик, Peugeot 207i с момента появления в российских дилерских центрах сравнивают с отечественным представителем В класса - Lada Vesta. И баланс складывается в пользу иранского хэтчбека за счёт более качественного силового агрегата, наличия шестиступенчатой АКПП и более широкой комплектации.
Ещё один фактор, где преимущество Peugeot 207i очевидно - цена. Россияне могут приобрести его менее, чем за 1,5 млн руб., а на классифайдах наверняка начнут появляться ещё более выгодные предложения. Уже известно, что дилеры предоставляют скидку до 420 000 рублей в случае выбора схемы trade-in, оформления автокредита и каско", - отметил Тузов.