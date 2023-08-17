Cколько стоит конкурент Lada Vesta из Ирана

С точки зрения оснащения и оснащении Peugeot 207i полностью соответствуют стандартам для автомобилей В класса. Камера заднего вида и задние датчики парковки в сочетании с компактными размерами автомобиля упростят управление хэтчбеком в городских условиях, а пользу от функции круиз-контроля можно будет ощутить в дальних поездках. Предусмотрены мультимедийная система с тачскрином, климат-контроль и подогрев сидений, а также другие составляющие комфорта, привычные для потребителей авто средней ценовой категории.Хочется сделать акцент на простой схеме расположения тумблеров, кнопок и других элементов на приборной панели. Управление всеми функциями будет интуитивно понятным, что позволит водителям не отвлекаться от дорожной ситуации.