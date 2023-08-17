Предложенные Минтрансом изменения в правила ТО в отрасли вызвали скепсис

Минтранс разместил поправки на Федеральном портале законопроектов, устанавливающие методику расчета пропускной способности пункта технического осмотра (ТО).

© Игорь Зарембо/ РИА Новости

Предполагается, что это поможет бороться с компаниями, которые неправомерно завышают пропускную способность и продают диагностические карты без проверки транспорта. Однако в отрасли по отношению к нововведению настроены скептически из-за возможного подорожания услуги.

Видео дня

Сейчас по действующим правилам все новые компании, осуществляющие ТО, должны подать в Российский союз автостраховщиков (РСА) пакет документов, включая расчет предельной пропускной способности будущих пунктов.

Многие считают, что на этом этапе компании могут поступать неправомерно - в документе есть лазейки, позволяющие некоторым юрлицам заявлять повышенную пропускную способность. Это делается с помощью подставления в установленную формулу заведомо завышенного количества экспертов, проводящих ТО, или же с помощью искусственно увеличенной продолжительности смены. В результате недобросовестные предприниматели обходят закон и зарабатывают на нелегальной продаже диагностических карт.

В соответствии с поправками, Минтранс намерен вписать в формулу расчета предельное число экспертов, привязав этот показатель к количеству диагностических постов, размерам помещения пункта и другим важным показателям. Кроме того, в документе появятся критерии расчета рабочего времени работников пунктов.

"Изменения позволят учитывать возможность размещения диагностических постов и работающих на них экспертов с учетом реальных характеристик пункта и соблюдения требований трудового законодательства. Улучшенная методика расчета позволит исключить необоснованное завышение значений пропускной способности", - прокомментировали "РГ" в Минтрансе.

В ведомстве считают, что такие меры окажут поддержку добросовестным операторам и повысят качество проведения технического осмотра.

Однако в отрасли по отношению к нововведению настроены скептически. По словам руководителя рабочей группы НФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, перспектива успешности таких контрольно-надзорных мероприятий довольно низкая, поскольку может привести к подорожанию услуги.