Производство нового гибрида BMW X3 будет запущено в ЮАР

BMW будет производить свой новый гибрид X3 в ЮАР и отправлять по всему миру
Автопроизводитель BMW подтвердил, что следующее поколение внедорожника X3 с подключаемым гибридным силовым агрегатом будет запущено в производство в Южной Африке в следующем году.
Компания заявляет, что ее завод в Росслине, на модернизацию которого она планирует потратить более 200 000 000 евро, будет поставлять новые X3 PHEV на многочисленные рынки по всему миру. Промышленный комплекс в провинции Гаутенг стал первой производственной площадкой BMW за пределами Европы, когда он был введен в эксплуатацию более 50 лет назад. К настоящему времени произведено более 1 600 000 автомобилей для более чем 40 стран, в том числе 14 африканских.
Нынешнее, третье поколение BMW X3 также производится в Южно-Африканской Республике. Производство началось пять лет назад. Мало что известно о новом поколении, за исключением того, что компания захочет расширить ассортимент аккумуляторов.