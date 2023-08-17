Производство нового гибрида BMW X3 будет запущено в ЮАР

Компания заявляет, что ее завод в Росслине, на модернизацию которого она планирует потратить более 200 000 000 евро, будет поставлять новые X3 PHEV на многочисленные рынки по всему миру. Промышленный комплекс в провинции Гаутенг стал первой производственной площадкой BMW за пределами Европы, когда он был введен в эксплуатацию более 50 лет назад. К настоящему времени произведено более 1 600 000 автомобилей для более чем 40 стран, в том числе 14 африканских.