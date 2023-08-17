Ineos разработал открытый внедорожник для сафари

Британский автопроизводитель Ineos выпустил внедорожник Safari Grenadier
Британская компания Ineos разработала новый внедорожник, который получил название Safari Grenadier. Об этом сообщает motor1.com. Машина ориентирована на туристов и любителей сафари.
Автомобиль построен на платформе модели Grenadier. У машины вместо жесткой крыши установлен простой тент, смонтированы другие сиденья. Кроме того, у внедорожника откидывается лобовое стекло, есть дополнительная защита днища и кузова. Оптика — светодиодная.
О технических характеристиках автомобиля не сообщается. Известно лишь, что компания сможет выпускать по 200 таких внедорожников в год.
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