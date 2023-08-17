Ineos разработал открытый внедорожник для сафари

Британская компания Ineos разработала новый внедорожник, который получил название Safari Grenadier. Об этом сообщает motor1.com. Машина ориентирована на туристов и любителей сафари.

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Автомобиль построен на платформе модели Grenadier. У машины вместо жесткой крыши установлен простой тент, смонтированы другие сиденья. Кроме того, у внедорожника откидывается лобовое стекло, есть дополнительная защита днища и кузова. Оптика — светодиодная.