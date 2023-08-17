АвтоВАЗ прокомментировал информацию о дефиците базовых версий Lada Granta
В АвтоВАЗе прокомментировали "Российской газете" информацию о том, что дилеры пожаловались на дефицит базовых версий седанов Lada Granta.
"Наличие тех или иных автомобилей может варьироваться от дилера к дилеру. При этом в настоящий момент складской запас Granta составляет до 20 автомобилей на каждого дилера. Кроме этого, АвтоВАЗ наращивает производство, ускоряя темп выпуска наиболее бюджетного автомобиля Lada Granta до 54 машин в час, Lada Vesta - до 40 автомобилей в час, а Lada Niva - до 45 единиц в час", - отметили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Ранее компания обнародовала полный прайс-лист на семейство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов. Производство таких машин стартовало на заводе в Тольятти.
ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная цена на такую Lada Granta стартует с отметки 772 500 рублей.
Напомним, что Granta является самым доступным и самым продаваемым автомобилем на рынке России. По результатам семи месяцев 2023 года в РФ продано 110 320 Lada Granta.