Американцам достанется Mercedes-AMG SL 63 в особой версии

В США дебютировал родстер Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ в специальной версии Manufaktur Big Sur. В США дебютировал родстер Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ в специальной версии Manufaktur Big Sur. Ему достались «мануфактурная» окраска кузова и отделанный кожей «наппа» салон в цветовой схеме Mystic Red / Black. Кроме того, родстер отличился расширенным перечнем штатного оборудования, куда включили опциональные для обычных машин гидравлический лифт передней подвески и набор электронных ассистентов.

© Mercedes-Benz

Родстер Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ получит лимитированное исполнение Manufaktur Big Sur, отмечающее старт автомобильной недели в Монтерее. Двухдверка цвета заката на тихоокеанском побережье («мануфактурный» колер называется Orange Flame Metallic) будет штатно оснащена лифтом передней оси, пакетом AMG Dynamic Plus (активные опоры двигателя, электронноуправляемый дифференциал, занижение на 10 мм и ездовой режим Race), подвеской AMG Active Ride Control с гидравлической системой подавления кренов, а также набором электронных ассистентов.

Уникальная окраска кузова в «Биг-Сюре» сочетается с хромированными деталями AMG Exterior Chrome Package, черной крышей, такими же тормозными суппортами и колесами диаметром 21 дюйм. В салоне родстера установлены мультиконтурные сиденья с функцией массажа, а ногам водителя и пассажира точно приглянутся мягкие коврики с высоким ворсом. Кресла, руль, подлокотник, центральные секции дверей и нижняя часть передней панели обиты простроченной вручную кожей «наппа» цвета Mystic Red, причем речь опять же идет о «мануфактурной» отделке.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz