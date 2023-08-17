В России построят спорткар в стиле старого Chevrolet Corvette

Московская фирма построит спорткар с дизайном в стиле Chevrolet Corvette из 1960-х. Разработкой занимается компания Aviar Motors, она специализируется на изготовлении дорогих электромобилей. Пока что фирма опубликовала только одну фотографию эскиза будущей модели, о дальнейшей судьбе разработки информацию не раскрывают.

© © Aviar Motors

Для Aviar Motors спорткар в стиле «Корвета» станет вторым автомобилем. Первую модель Aviar R67 компания построила еще в 2018 году. Модель представляла собой электромобиль с агрегатами Tesla и внешностью в духе Ford Mustang Fastback 1967 года.

Изначально был собран только один прототип, но компания принимает индивидуальные заказы от частных клиентов. Стоит изготовление электромобиля более 30 миллионов рублей.