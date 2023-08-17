Поток автомобилей из Японии в Россию стремительно сокращается

Владивостокская таможня зарегистрировала снижение количества транспортных средств, ввозимых из Японии в Россию. С 9 августа введены ограничения на экспорт и реэкспорт авто в связи с ужесточением санкционной политики в отношении нашей страны.

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За неделю поток ввозимых ТС сократился на 57%, сообщили ТАСС в пресс-службе таможни во Владивостоке. Со 2 по 8 августа физлицами ввезено 7154 авто, с 9 по 15 августа - 4118 авто.

С 9 августа Япония ограничила экспорт авто с мотором объёмом от 1,9 литра, гибридов и электрокаров. Об этом было заявлено в конце июля, после чего ввоз машин из Японии увеличился в разы.