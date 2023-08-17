Поток автомобилей из Японии в Россию стремительно сокращается после санкций
Владивостокская таможня зарегистрировала снижение количества транспортных средств, ввозимых из Японии в Россию. С 9 августа введены ограничения на экспорт и реэкспорт авто в связи с ужесточением санкционной политики в отношении нашей страны.
За неделю поток ввозимых ТС сократился на 57%, сообщили ТАСС в пресс-службе таможни во Владивостоке. Со 2 по 8 августа физлицами ввезено 7154 авто, с 9 по 15 августа - 4118 авто.
С 9 августа Япония ограничила экспорт авто с мотором объёмом от 1,9 литра, гибридов и электрокаров. Об этом было заявлено в конце июля, после чего ввоз машин из Японии увеличился в разы.
Насколько воздействует политика Японии на Россию, сказать затруднительно - альтернатива на авторынке была и будет, а вот то, что Япония больно ударила ограничениями по своей экономике, совершенно точно. По подсчётам экспертов, ежедневно бюджет страны теряет до 700 тысяч долларов.