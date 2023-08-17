Первый электрокар Lamborghini может оказаться кроссовером

Lamborghini показала фотографию первого электрического суперкара. Судя по тизеру, это будет кроссовер: можно рассмотреть внушительный по меркам спортивного автомобиля дорожный просвет и высокую линию капота. Скорее всего, новинка будет внешне напоминать самую успешную модель Lamborghini, вседорожник Urus, который уже обогнал по продажам Aventador и Huracan вместе взятые. Дебют новой модели состоится 18 августа.

© Lamborghini

На новом снимке продемонстрирована «световая подпись» электрокара: у него раздельные блоки освещения с тонкими светодиодными фарами, расположенными сверху. На более раннем тизере рассекретили силуэт суперкара, который напоминает о концепте Estoque 15-летней давности: у него форма гранд-турера и четырехместный салон с посадочной формулой 2+2.

Lamborghini

По неофициальным данным, электрокар базируется на платформе Scalable Systems Platform (SSP) концерна Volkswagen, которая предусматривает силовые установки мощностью до 1700 лошадиных сил. Это намного больше, чем у Revuelto с 6,5-литровым мотором и тремя электродвигателями, развивающими в сумме 1015 сил. Впрочем, отдачу электрической силовой установки первого электрического Lamborghini пока держат в секрете.