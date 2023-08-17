Представлен автомобиль-трансформер Toyota Rangga

В ходе международного автосалона Gaikindo в Индонезии был продемонстрирован концепт коммерческого автомобиля Rangga. Его показало местное подразделение Тойоты (СП Toyota-Astra Motor).

Автопроизводителем было построено несколько модификаций Rangga. Кроме того, он объявил конкурс среди индонезийских дизайнеров – им предложили нарисовать собственную версию на основе единого шаблона.

Модель может стать мобильным кафе, фургоном с мороженым, скорой помощью, пожарной машиной, кемпером или даже машиной безопасности для гонок.

Кабина во всех случаях будет однорядной.

Rangga - развитие прошлогоднего концепта IMV 0, который был продемонстрирован в Таиланде.

Технические подробности отсутствуют. Есть лишь информация о том, что речь идет о рамной машине с двигателем внутреннего сгорания. Серийная версия должна появиться в 2024 году.