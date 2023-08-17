Обновился самый дешевый в мире электрокар Changan Lumin EV

Как сообщает SPEEDME.RU , 16 августа 2023 года китайский автопроизводитель Changan представил обновленную версию своего электромобиля Lumin. Новая модель может похвастаться запасом хода на электротяге 205 км по циклу CLTC.

Конфигурация последней модели Changan Lumin очень похожа на аналог 2022 года, который имеет запас хода на электротяге 210 км. Стоит отметить, что уменьшение запаса хода становится не так значительно на фоне улучшенной зарядки. Теперь ее мощность составляет 3,3 кВт.