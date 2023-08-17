Кроссовер Haval M6 подорожал в России второй раз за месяц

Новый кроссовер Haval M6 впервые перешагнул "психологическую отметку" в 2 млн рублей. Если в начале августа модель в обеих версиях подорожала на 50 тысяч рублей, то теперь прибавка оказалась минимум втрое больше - 150 тысяч рублей в двухпедальном варианте с "роботом" и 180 тысяч рублей в исполнении с механической коробкой передач, сообщают "Автоновости дня".

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Сейчас Haval M6 с "механикой" стоит 2 179 000 рублей, а кроссовер с "роботом" - 2 299 000 рублей.

Напомним, продажи модели официально стартовали 21 июля 2023 года. M6 - среднеразмерный кроссовер с длиной кузова 4664 мм при колёсной базе 2680 мм. Привод у модели осуществляется только на передние колёса, а приводит их в движение турбочетверка 1,5 литра (143 л.с., 202 Нм).

В стандартное оснащение автомобиля входят полностью светодиодная оптика, круиз-контроль, камера заднего вида и задние парктроники, противобуксовочная система (TCS), ассистенты помощи при спуске (HDC) и в начале движения на подъеме (HHC), электронная система контроля устойчивости (ESP), антиблокировочная система (ABS) и фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира.

Приборная панель остается верна классике - аналоговые шкалы и дисплей между "колодцами". Мультимедийная система имеет диагональ 10,25 дюйма, аудиосистема включает в себя четыре динамика, есть подогрев передних сидений и зеркал заднего вида.