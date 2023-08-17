Седан Omoda S5 GT раскрылся перед дебютом в России

Кое-где предложат действительно «горячую» четырехдверку, тогда как у нас модель будет доступна с «придушенным» турбомотором.

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Российская премьера «оспортивленного» седана Omoda S5 GT (марка Omoda принадлежит компании Chery) запланирована на 7 сентября текущего года, местный офис пока лишь тизерит новинку. А вот в Мексике такая модель уже полностью рассекречена. К слову, в странах Латинской Америки стандартная четырехдверка зовется O5, «горячий» же вариант там, соответственно, носит индекс O5 GT.

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Напомним, обычный седан Омоды – это клон Chery Arrizo 5 Plus с другими эмблемой и шильдиками (в Китае исходный седан Чери недавно обновился в стиле нашей «эски»), тогда как GT-модель представляет собой аналог уже Chery Arrizo 5 GT, дебютировавшего на родине в прошлом году.

Особенности внешности «спортсмена» — собственные радиаторная решетка и фары «под Lexus», более агрессивные бамперы, черные 17-дюймовые диски и ярко-оранжевые тормозные суппорты. Длина Omoda O5 GT равна 4691 мм, что на 47 мм больше, чем у российской обычной «эски». Остальные габариты заокеанской GT-версии и нашего седана без приставки совпадают: ширина – 1814 мм, высота – 1493 мм, колесная база – 2650 мм. Любопытно, что мексиканский стандартный седан O5 крупнее аналогичной модели для РФ (длина – 4680 мм против 4644 мм, расстояние между осями – 2670 мм).

Omoda O5 GT для Мексики

Салон у GT-варианта тоже свой (но такой же, как у Chery Arrizo 5 GT), внутри – иные передняя панель и центральный тоннель, а вместо отдельных экранов приборки и мультимедийной системы установили табло. «Оспортивленный» седан также получил сенсорный блок управления климатом – он сделан в виде полоски, распложенной под центральными дефлекторами.

В Мексике Omoda O5 GT будет доступен в двух комплектациях, в базе есть объединенные приборка и экран мультимедиа (каждый диагональю 10,25 дюйма), кнопка запуска двигателя, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль. В версии подороже еще имеются камеры кругового обзора, подогрев и вентиляция передних сидений, системы слежения за разметкой и мониторинга слепых зон.

Omoda O5 GT для Мексики

Мексиканцам седан с приставкой GT предложат с бензиновой турбочетверкой 1.6 мощностью 197 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Отметим, уже известно, что для РФ этот турбомотор «придушили»: у нас Omoda S5 GT будет иметь 150-сильную версию с той же 7DCT. Стандартный седан в России представлен с мотором 1.5 (113 л.с.) или его турбоверсией (147 л.с.), оба движка комплектуются вариатором. В Мексике обычная четырехдверка оснащается только 1.5T и CVT. Привод в любом случае исключительно передний.