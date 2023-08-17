FAW зарегистрировал в РФ два варианта произношения бренда Hongqi

История с неправильным произношением автомобильных брендов стара как мир. И похоже, этому полку прибыло: китайская премиальная марка Hongqi рискует стать жертвой очередной неразберихи.

Концерн FAW, которому принадлежит это название, зарегистрировала сразу два варианта его российского произношения: «Хончи» и «Хунцы». Судя во всему, в компании до конца не определились, какой из вариантов будет удобнее и благозвучнее.

Регистрация – это хорошо. Но можно предположить, что когда-то из двух вариантов все же решат официально оставить один. А огромное количество людей уже привыкнут произносить название неправильно. Впрочем, у нас при запоминании произношения брендов люди крайне редко пользуются какими-то официальными рекомендациями...

Напомним, в России марка Hongqi продает автомобили через через собственную дилерскую сеть с июля 2023 года. Линейка состоит из четырех моделей, двух седанов и двух кроссоверов. Цены варьируются от 4,5 до 9,5 млн рублей. В конце июля в СМИ появились сообщения о том, что представительские седаны Hongqi H9 использует ФСО РФ.