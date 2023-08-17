Предсерийная версия Kia Carnival замечена на тестах

Как сообщает SPEEDME.RU, Kia завершила модернизацию производственной линии на своем заводе в Сохари. Это необходимо, чтобы начать производство гибридного KIA Carnival и полностью электрического внедорожника EV9.

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Однако из-за этого производства Stinger прекратилось. На последних шпионских снимках предсерийной модели видно, что гибридная силовая установка уже установлена.