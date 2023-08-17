Предсерийная версия Kia Carnival замечена на тестах
Как сообщает SPEEDME.RU, Kia завершила модернизацию производственной линии на своем заводе в Сохари. Это необходимо, чтобы начать производство гибридного KIA Carnival и полностью электрического внедорожника EV9.
Однако из-за этого производства Stinger прекратилось. На последних шпионских снимках предсерийной модели видно, что гибридная силовая установка уже установлена.
В июле 2022 года Kia опубликовала свои производственные планы на 2022 год, которые включали прекращение производства Stinger. Несмотря на несколько корректировок из-за вялых продаж, Kia прекратила производство Stinger в начале 2023 года.