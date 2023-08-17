Датская Fisker продолжает рассекречивать электропикап Alaska

Компания Fisker, возглавляемая датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, продолжает рассекречивать новинки, показанные скопом в начале месяца на мероприятии Fisker Product Vision Day 2023. Сегодня опубликована новая доза фотографий пикапа Alaska и раскрыты некоторые его технические характеристики.

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Первой серийной моделью компании Fisker после её перезапуска в 2016 году стал электрический среднеразмерный кроссовер Ocean — его выпуск начался в ноябре прошлого года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, нынешним летом машина, наконец, начала поступать к клиентам после затянувшейся процедуры сертификации. Далее в программе Fisker значатся купе-кабриолет Ronin, городской кроссовер Pear и пикап Alaska, все они должны быть запущены в производство в 2025 году, но Alaska ближе всего к конвейеру, поскольку является производной от кроссовера Ocean.

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Сегодняшний пресс-релиз сообщает, что выпуск Fisker Alaska будет налажен в США (где именно, не уточняется) в первом квартале 2025 года. Сейчас компания принимает предзаказы на Аляску — для оформления нужно перечислить депозит в размере 250 долларов. Розничная цена будет начинаться с отметки 45 400 долларов, но с учётом субсидий от властей США она может быть снижена до 37 900 долларов.

Колеса.ру

Габаритная длина Fisker Alaska — 5304 мм, то есть это полноценный среднеразмерный пикап, но с несущим кузовом. Полезная длина грузовой площадки кузова — 1372 мм, но её можно увеличить до 2286 мм, если опустить вниз оснащённую электроприводом перегородку между кузовом и кабиной — эта перегородка названа Houdini в честь легендарного иллюзиониста Гарри Гудини. Если вдобавок окинуть задний борт (он тоже с электроприводом), то полезная длина для груза увеличится до 2804 мм. Спереди у пикапа есть багажник для сумок (объём не указан), дополнительный кофр для вещей можно разместить на крыше кабины. Штатные колёса — 20- либо 22-дюймовые.

Колеса.ру

Дизайн интерьера у Alaska в целом такой же, как у кроссовера Ocean, но есть несколько оригинальных «фишек»: гигантский подбутыльник между передними креслами, выдвижной держатель для планшета переднего пассажира с топографическим рисунком, сетка-держатель для ковбойкой шляпы на потолке, центральный бокс-подлокотник с держателями для фонариков, ремённые держатели для вещей с тыльной стороны передних кресел. В отделке салона широко используется вторсырьё и экологически чистые материалы. 17,1-дюймовый центральный экран на передней панели можно поворачивать на 90 градусов, чтобы сменить портретную ориентацию на альбомную.

Alaska будет оснащаться батареей ёмкостью 75 либо 113 кВт·ч, запас хода на одной зарядке составит 370-547 км в зависимости от модификации. Характеристики силовых установок пока не раскрыты, но они, скорее всего, будут такими же, как у кроссовера Ocean. Двухмоторная полноприводная топ-версия Ocean располагает мощностью в 564 л.с. и набирает 100 км/ч за 3,9 с. Alaska, как сообщает пресс-релиз, в базовой версии сможет разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 7,2 с, в топ-версии — за 3,9 с.