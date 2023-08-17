За год McLaren F1 LM подорожал на 15 миллионов фунтов стерлингов

Самым быстро дорожающим коллекционным автомобилем признали суперкар McLaren F1 LM. За год его цена выросла на 15 миллионов фунтов стерлингов (1,8 млрд рублей), притом что общий рост стоимости классики в относительном выражении несколько замедлился. Интересно, что по объемам продаж на аукционах первое место по-прежнему занимает Ferrari. У Lamborghini шестая строчка, у Bugatti — всего лишь седьмая.

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Консалтинговая компания Knight Frank опубликовала отчет The Wealth Report: Luxury Investment Editon, посвященный «инвестициям страсти», куда входят произведения искусства, ювелирные украшения, коллекционные монеты и, конечно же, автомобили. В нём фирма собрала данные о продажах классических моделей, проанализировала цены и изменения в предпочтениях покупателей. Главный вывод — машины по-прежнему дорожают, но не так быстро. Если а 2022-м прибавка составила 25%, то уже к середине 2023-го годовой рост цен замедлился до 5%.

Тем временем количество автомобилей, проданных на аукционах дороже 1 миллиона долларов, за несколько лет удвоилось. По данным страховой компании Hagerty, из 25 оцениваемых ею классических моделей сильнее всего в цене вырос McLaren F1 LM. Стоимость таких суперкаров за год увеличилась на 15 миллионов фунтов стерлингов и, вероятно, будет расти дальше. Заметным подорожанием отметились также Porsche 911 Carrera RS 2.7 (+559 тыс. £), Bentley R-Type Continental (+700 тыс. £) и Porsche 959 (+1 млн £).