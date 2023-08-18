УАЗ "Патриот" исполнилось 18 лет: краткая история модели

УАЗ "Патриот" (УАЗ-3163) празднует совершеннолетие. Для россиян - это не просто автомобиль, а символ российского автопрома. Как ни крути, но это лучший отечественный внедорожник, который при должной подготовке, может штурмовать северный полюс. Он не очень комфортный и лишен многих опций, зато он простой, понятный и свой. За 18 лет существования он прошел долгий путь развития, постепенно становясь все более современным и мощным.

© Wikimedia Commons

2005 год: первый "Патриот"

Видео дня

УАЗ "Патриот" разрабатывался на базе предшественника - УАЗ 3162. Поэтому говорить, что это оригинальный автомобиль - не очень верно, потому что даже визуальное сходство игнорировать сложно. Корни "Патриота" уходят глубоко в девяностые, что совершенно нормально для наших машин. Новинка задумывалась как гражданская замена "Хантеру", который не очень подходил для повседневного использования из-за военного предназначения и полного отсутствия комфорта, как следствие.

Wikimedia Commons

Новый "Патриот" сделал качественный рывок вперед, предложив хороший дизайн, неплохую отделку салона и хотя бы небольшой набор опций. Был не только классический внедорожник, но и пикап, грузовая и даже спортивная версия, которая отличалась короткой базой.

Автомобиль перманентно получал обновления. Так в 2006 году "Патриот" обзавелся антиблокировочной системой фирмы Bosch, что сильно упростило управление.

2008 год: серьезные апгрейды

В этом году вышло первое крупное обновление, которое включало кондиционер, улучшенную систему отопления салона, и новую систему охлаждения двигателя. Кроме указанных опций, завезли и новый двигатель Iveco F1A 2,3 116 л.с., который использовался до 2011 года.

Wikimedia Commons

2012 год: полезные мелочи и новый двигатель

В этом году "Патриот" получил новую панель приборов, избавился от опасной для пассажира ручки и обзавелся четырехспицевым рулем немецкого происхождения. Также полностью обновилась магнитола, получив поддержку USB-накопителей. Также с 2012 года начали устанавливать российский турбодизель ЗМЗ-514 объемом 2,1 литра мощностью 114 л.с., который использовался до 2016 года.

Wikimedia Commons

2014 год: первый рестайлинг

В конце 2014 года УАЗ выкатил обновление "Патриота", которое оказалось очень мощным и привлекательным. Рестайлинг получил полностью новую переднюю часть, включая оптику и бампер. Была полностью переработана подвеска, в результате чего появился стабилизатор поперечной устойчивости и новые карданные валы с увеличенным ресурсом. Для комфорта предложили новые кресла, обогрев лобового стекла, новую обивку потолка, мультимедиа с камерой заднего вида и даже навигацию.

2016 год: второй рестайлинг

Уже через два года концерн решил выкатить еще одно обновление, которое включало новую решетку радиатора, эмблему, переднюю панель в салоне, рычаг КПП, ремни безопасности с преднатяжителями и единый топливный бак. Также для комфорта добавили регулируемую рулевую колонку и систему динамической стабилизации. Более того, появились фронтальные подушки безопасности. на этом этапе УАЗ "Патриот" превратился в достаточно комфортный автомобиль на каждый день с серьезными внедорожными возможностями.

Wikimedia Commons

2018 год: АКПП

Случилось долгожданное - УАЗ "Патриот" получил автоматическую коробку передач GM-6L50 с шестью ступенями французского производителя Punch Powerglide, которая использовалась до 2022 года. К сожалению, изначально "автомат" получили грузовые версии, а до "городских" он добрался чуть позже, поэтому встретить сегодня "Патриот" на вторичке с автоматической КПП сложно. К сожалению, в начале 2022 года из-за западных санкций, АКПП исчезла из предлагаемых опций.

Заключение