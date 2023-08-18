УАЗ "Патриот" исполнилось 18 лет: краткая история модели
УАЗ "Патриот" (УАЗ-3163) празднует совершеннолетие. Для россиян - это не просто автомобиль, а символ российского автопрома. Как ни крути, но это лучший отечественный внедорожник, который при должной подготовке, может штурмовать северный полюс. Он не очень комфортный и лишен многих опций, зато он простой, понятный и свой. За 18 лет существования он прошел долгий путь развития, постепенно становясь все более современным и мощным.
2005 год: первый "Патриот"
УАЗ "Патриот" разрабатывался на базе предшественника - УАЗ 3162. Поэтому говорить, что это оригинальный автомобиль - не очень верно, потому что даже визуальное сходство игнорировать сложно. Корни "Патриота" уходят глубоко в девяностые, что совершенно нормально для наших машин. Новинка задумывалась как гражданская замена "Хантеру", который не очень подходил для повседневного использования из-за военного предназначения и полного отсутствия комфорта, как следствие.
Новый "Патриот" сделал качественный рывок вперед, предложив хороший дизайн, неплохую отделку салона и хотя бы небольшой набор опций. Был не только классический внедорожник, но и пикап, грузовая и даже спортивная версия, которая отличалась короткой базой.
Автомобиль перманентно получал обновления. Так в 2006 году "Патриот" обзавелся антиблокировочной системой фирмы Bosch, что сильно упростило управление.
2008 год: серьезные апгрейды
В этом году вышло первое крупное обновление, которое включало кондиционер, улучшенную систему отопления салона, и новую систему охлаждения двигателя. Кроме указанных опций, завезли и новый двигатель Iveco F1A 2,3 116 л.с., который использовался до 2011 года.
2012 год: полезные мелочи и новый двигатель
В этом году "Патриот" получил новую панель приборов, избавился от опасной для пассажира ручки и обзавелся четырехспицевым рулем немецкого происхождения. Также полностью обновилась магнитола, получив поддержку USB-накопителей. Также с 2012 года начали устанавливать российский турбодизель ЗМЗ-514 объемом 2,1 литра мощностью 114 л.с., который использовался до 2016 года.
2014 год: первый рестайлинг
В конце 2014 года УАЗ выкатил обновление "Патриота", которое оказалось очень мощным и привлекательным. Рестайлинг получил полностью новую переднюю часть, включая оптику и бампер. Была полностью переработана подвеска, в результате чего появился стабилизатор поперечной устойчивости и новые карданные валы с увеличенным ресурсом. Для комфорта предложили новые кресла, обогрев лобового стекла, новую обивку потолка, мультимедиа с камерой заднего вида и даже навигацию.
2016 год: второй рестайлинг
Уже через два года концерн решил выкатить еще одно обновление, которое включало новую решетку радиатора, эмблему, переднюю панель в салоне, рычаг КПП, ремни безопасности с преднатяжителями и единый топливный бак. Также для комфорта добавили регулируемую рулевую колонку и систему динамической стабилизации. Более того, появились фронтальные подушки безопасности. на этом этапе УАЗ "Патриот" превратился в достаточно комфортный автомобиль на каждый день с серьезными внедорожными возможностями.
2018 год: АКПП
Случилось долгожданное - УАЗ "Патриот" получил автоматическую коробку передач GM-6L50 с шестью ступенями французского производителя Punch Powerglide, которая использовалась до 2022 года. К сожалению, изначально "автомат" получили грузовые версии, а до "городских" он добрался чуть позже, поэтому встретить сегодня "Патриот" на вторичке с автоматической КПП сложно. К сожалению, в начале 2022 года из-за западных санкций, АКПП исчезла из предлагаемых опций.
Заключение
После февраля 2022 года УАЗ "Патриот" стал чуть менее комфортным по известным причинам, но производитель прикладывает много усилий, чтобы вернуть старый досанкционный список опций. В ближайших планах – снова расширить гамму двигателей, добавив турбодизели и вернуть автоматическую коробку передач.