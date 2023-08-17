Стали известны самые важные для россиян опции в китайских автомобилях

Для большинства покупателей китайских автомобилей в России самыми желанными опциями стали кожаный салон, климат-контроль, «теплые» опции, а также различные ассистенты водителя. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу дилерского холдинга «Авилон» Андрей Каменский.

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По словам Каменского, большинство покупателей автомобилей Geely, Omoda и Jetta хотят видеть в своих автомобилях панорамную крышу, кожаный салон и систему кругового обзора. Для покупателей Changan важны ассистенты вождения, подогрев сидений, мультимедиа с Apple CarPlay, большие и красивые колесные диски.

Клиенты Haval и Tank чаще обращают внимание на электронные помощники, климат-контроль и доводчик крышки багажника, а покупатели Jetour заинтересованы в «теплых опциях» (например, подогреве зеркал, руля и сидений) и системах безопасности. В сегменте электрокаров покупателям марок HiPhi и Avatr важен полный привод, автопилот и автопарковщик, а также премиальная отделка салона.

«Если мы говорим о бренде Hongqi, то клиенты много спрашивают про ассистенты водителя: радарный круиз-контроль, удержание полосы, помощь при перестроении. Также интересны такие опции, как проекция на экран, разные возможности бортовой мультимедиа. Из осязаемых опций — традиционный спрос на диски, панорамную крышу, кресло с функцией массажа и вентиляцию», — сказал он.