В Китае скоро обновится модель FAW, на базе которой создадут новую Lada

К обновлению готовится FAW Bestune B70, который станет новой Lada. FAW Bestune B70 — лифтбек D-класса, которому в скором времени предстоит стать новой моделью Lada и «прописаться» на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Между тем в Китае модель уже готовится к плановому рестайлингу: портал «Китайские автомобили» публикует фотографии новинки из базы Минпрома КНР. С обновлением лифтбек преобразится в соответствии с актуальным фирменным стилем линейки Bestune.

© База минпрома КНР / Китайские автомобили

Изменения будут только внешними: Bestune B70 получит безрамочную радиаторную решетку нового дизайна с модернизированной эмблемой посередине, двухъярусную переднюю оптику и монофонарь во всю ширину кормы. Лифтбек слегка увеличится в длину за счет новых бамперов и, по слухам, обзаведется выдвижными дверными ручками — такое решение предложат в качестве опции. Также в список оборудования войдут панорамная крыша с люком и светящаяся диодная полоса над решеткой радиатора.

База минпрома КНР / Китайские автомобили

База минпрома КНР / Китайские автомобили

Силовая установка останется прежней. В Китае актуальный Bestune B70 предлагается в двух модификациях, со 169-сильным мотором объемом 1,5 литра и двухлитровым двигателем, который развивает 224 лошадиные силы. Максимальная скорости в зависимости от версии составляет 200 либо 240 километров в час.