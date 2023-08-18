Суперкар RUF CTR3 внезапно обновился до версии Evo
Фирма RUF представила 800-сильный суперкар CTR3 Evo. Это улучшенный вариант CTR3/CTR3 Clubsport, с более мощным двигателем, переработанной подвесной и аэродинамикой, а также кузовом из кевлара. Стоит такая машина больше 570 тысяч фунтов стерлингов, то есть дороже гибрида Ferrari SF90 Stradale.
Среднемоторный CTR3 до сих пор носит звание одного из самых радикальных творений ателье RUF. Ещё бы, ведь построен он в сотрудничестве с небезызвестной Multimatic и оснащен «оппозитником» 3.7 с двумя турбокомпрессорами, развивающим 701 лошадиную силу и 889 Нм крутящего момента. В версии Clubsport агрегат выдает 777 сил и 980 Нм. Плюс у таких машин компоненты подвески от 911 GT3 RSR (997) и много других изменений, а разгон до 100 километров в час занимает всего 3 секунды вместо 3,2 у обычного CTR3.
Представленный сегодня CTR3 Evo задирает планку ещё выше, хотя конструктивно суперкар не изменился. Передняя подвеска — стойки Макферсон, задняя — «многорычажка» с горизонтальными амортизаторами. Купе оснастили углерод-керамическими тормозными роторами, шестипоршневыми суппортами и электронноуправляемым спойлером. Кузов ради снижения массы изготовили из арамидных волокон — кевлара. Ну а самое интересное в CTR3 Evo — двигатель, который раскачали до 800 лошадиных сил и 990 Нм крутящего момента.
Оппозитная «шестерка» объемом 3,8 литра снабжена непосредственным впрыском, системой «сухой» смазки, регулировками фаз газораспределения и подъёма клапанов. Наслаждаться сумасшедшей тягой владелец машины будет сидя в карбоновом кресле с обивкой из алькантары, причем стоить это будет очень и очень дорого. По данным британского Autocar, за CTR3 Evo попросят большем, чем за Manthey Racing Porsche 911 GT3 или Ferrari SF90 Stradale — 570 500 фунтов стерлингов (68,4 млн рублей). Тираж неизвестен. CTR3 выпустили в количестве 29 штук, CTR3 Clubsport — семи.