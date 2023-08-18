Суперкар RUF CTR3 внезапно обновился до версии Evo

Фирма RUF представила 800-сильный суперкар CTR3 Evo. Это улучшенный вариант CTR3/CTR3 Clubsport, с более мощным двигателем, переработанной подвесной и аэродинамикой, а также кузовом из кевлара. Стоит такая машина больше 570 тысяч фунтов стерлингов, то есть дороже гибрида Ferrari SF90 Stradale.

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Среднемоторный CTR3 до сих пор носит звание одного из самых радикальных творений ателье RUF. Ещё бы, ведь построен он в сотрудничестве с небезызвестной Multimatic и оснащен «оппозитником» 3.7 с двумя турбокомпрессорами, развивающим 701 лошадиную силу и 889 Нм крутящего момента. В версии Clubsport агрегат выдает 777 сил и 980 Нм. Плюс у таких машин компоненты подвески от 911 GT3 RSR (997) и много других изменений, а разгон до 100 километров в час занимает всего 3 секунды вместо 3,2 у обычного CTR3.

RUF

RUF

RUF

Представленный сегодня CTR3 Evo задирает планку ещё выше, хотя конструктивно суперкар не изменился. Передняя подвеска — стойки Макферсон, задняя — «многорычажка» с горизонтальными амортизаторами. Купе оснастили углерод-керамическими тормозными роторами, шестипоршневыми суппортами и электронноуправляемым спойлером. Кузов ради снижения массы изготовили из арамидных волокон — кевлара. Ну а самое интересное в CTR3 Evo — двигатель, который раскачали до 800 лошадиных сил и 990 Нм крутящего момента.

RUF

RUF

RUF