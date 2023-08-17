Путин призвал обновить парк общественного транспорта в России
Одной из важнейших задач России является обновление парка общественного транспорта с опорой на отечественную промышленность. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
«Наша важнейшая задача — обновление парка», — сказал он.
По словам Путина, в регионах заявляют о необходимости до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев. При этом он отметил, что при развитии новых маршрутов необходимость в общественном транспорте станет еще больше.
«Опираться здесь мы должны на нашу промышленность — машиностроителей и их смежниках», — добавил президент РФ.
Он указал, что обновить парк общественного транспорта необходимо во всех регионах страны, подчеркнув, что эта задача «должна быть обязательно выполнена».