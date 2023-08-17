Путин призвал обновить парк общественного транспорта в России

По словам Путина, в регионах заявляют о необходимости до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев. При этом он отметил, что при развитии новых маршрутов необходимость в общественном транспорте станет еще больше.