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Путин призвал обновить парк общественного транспорта в России

Одной из важнейших задач России является обновление парка общественного транспорта с опорой на отечественную промышленность. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин призвал обновить парк общественного транспорта в России
© РИА Новости

«Наша важнейшая задача — обновление парка», — сказал он.

По словам Путина, в регионах заявляют о необходимости до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев. При этом он отметил, что при развитии новых маршрутов необходимость в общественном транспорте станет еще больше.

«Опираться здесь мы должны на нашу промышленность — машиностроителей и их смежниках», — добавил президент РФ.

Он указал, что обновить парк общественного транспорта необходимо во всех регионах страны, подчеркнув, что эта задача «должна быть обязательно выполнена».

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