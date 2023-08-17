Собянин предложил установить для электромобилей экологический класс

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил установить отдельный экологический класс для электромобилей в России. Об этом он заявил в четверг, 17 августа, на заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента России Владимира Путина .

— Было бы правильно установить отдельный экологический класс для этих машин, электромашин. Сегодня это одна из самых экологически чистых машин, но, тем не менее, экологического класса не имеет, — цитирует слова главы города официальный сайт Кремля.

Кроме того, Сергей Собянин 10 августа отметил, что за последние восемь лет в столице примерно в 20 раз увеличилось число зарегистрированных электромобилей. Увеличение количества подобного транспорта, продолжил мэр, благоприятно сказывается на экологии столицы. Всего в городе установлено порядка 3,2 тысячи зарядных станций для электромобилей, более 200 из них размещены по программе «Энергия Москвы».