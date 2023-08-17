Собянин предложил установить для электромобилей экологический класс

Собянин предложил установить экологический класс для электромобилей в России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил установить отдельный экологический класс для электромобилей в России. Об этом он заявил в четверг, 17 августа, на заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента России Владимира Путина.
— Было бы правильно установить отдельный экологический класс для этих машин, электромашин. Сегодня это одна из самых экологически чистых машин, но, тем не менее, экологического класса не имеет, — цитирует слова главы города официальный сайт Кремля.
Кроме того, Сергей Собянин 10 августа отметил, что за последние восемь лет в столице примерно в 20 раз увеличилось число зарегистрированных электромобилей. Увеличение количества подобного транспорта, продолжил мэр, благоприятно сказывается на экологии столицы. Всего в городе установлено порядка 3,2 тысячи зарядных станций для электромобилей, более 200 из них размещены по программе «Энергия Москвы».
Также стало известно, что столичные разработчики создали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей.