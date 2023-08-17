Таксистам в Москве могут запретить парковаться в дворах жилых домов

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут», — говорится в нем.

По мнению Черникова, этого времени таксистам достаточно, чтобы дождаться или высадить пассажиров, а также решить личные вопросы при необходимости. В случае нарушения политик предложил ввести штраф и эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку. Также он предложил ввести в качестве основания для выдачи лицензий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в сфере пассажироперевозок наличие собственной или арендованной автопарковки, сопоставимой с имеющимся автопарком.