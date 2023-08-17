Путин удивился сроку службы российских автобусов и зарплатам водителей

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта поразился, что автобусы в РФ являются единственным видом транспорта, который не имеет официального установленного срока эксплуатации. Его слова приводит пресс-служба Кремля .

«Странно даже это звучит, но тем не менее, это так», — сказал глава государства.

При этом он был удивлен невысокими зарплатами водителей общественного транспорта и отметил, что в большинстве российских регионов оплата труда водителей ниже средней, что провоцирует падение престижа профессии и малый кадровый резерв. Кроме того, президент указал, что возникает много трудностей с обеспечением безопасности пассажирских перевозок.