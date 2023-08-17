Путин удивился сроку службы российских автобусов и зарплатам водителей
Российский президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта поразился, что автобусы в РФ являются единственным видом транспорта, который не имеет официального установленного срока эксплуатации. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
«Странно даже это звучит, но тем не менее, это так», — сказал глава государства.
При этом он был удивлен невысокими зарплатами водителей общественного транспорта и отметил, что в большинстве российских регионов оплата труда водителей ниже средней, что провоцирует падение престижа профессии и малый кадровый резерв. Кроме того, президент указал, что возникает много трудностей с обеспечением безопасности пассажирских перевозок.
«Ответственным за это ведомствам вместе с регионами нужно разработать меры по повышению привлекательности таких важнейших профессий», — резюмировал российский лидер.
До этого Путин рассказал о приоритетной задаче по общественному транспорту России.