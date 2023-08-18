Грузия перекрыла поставки автомобилей в Россию

Грузия, ориентируясь на европейские и американские санкции, с начала августа запретила экспорт и реэкспорт в РФ произведенных на Западе машин. Издание VPost пишет, что запрет коснулся и транзита из Армении, на который приходится значительная доля поставок иномарок в Россию.

За полгода из Грузии в Россию перевезли почти четыре тысячи машин на сумму более 50 млн долларов. Это примерно в четыре раза больше, чем годом ранее. Трудности с перевозкой авто в Армению и из нее в Россию не новы, говорит директор китайского дивизиона China Car Club Александр Сероштанов:

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«Это случилось не сейчас. Это случилось сразу после американских санкций. Грузины побежали рьяно их исполнять и запретили транзит автомобилей. Проблема существует для машин, которые приходят в порты Поти и Батуми. У Армении своих портов нет, и все идет транзитом через Грузию. По приходе тормозят транзит и запрещают вывоз сначала на территорию Армении, а потом чинят проблемы при транзите в Россию нерастаможенных автомобилей».

По данным грузинских СМИ, многие машины, которые формально следуют из страны, скажем, в Казахстан или Киргизию, тоже в итоге оказываются в России. То есть авто, проходящих через Грузию, может быть десятки тысяч. В названные страны направлять машины санкции пока не запрещают. Хотя все может измениться. Ранее появлялись сообщения, что ЕС полностью запретит транзит санкционных грузов по территории РФ. В общем, экспорт и транзит легковых авто — немаловажная часть экономики Грузии. Как работает схема? Рассказывает исполнительный директор Российской ассоциации автодилеров Вячеслав Жигалов:

«Гражданин хочет купить Mercedes. Ему его отправляют в Турцию. Через Турцию — в Армению. Дальше — в Россию. Таможенное оформление происходит в Армении, пользуясь едиными правилами. Дальше он поступает на российский рынок. То же самое делается через Казахстан, Киргизию. Не через Армению, так через другие страны поедут».

Что можно сделать, чтобы провезти машину из Армении через Грузию в сложившихся условиях? Говорит автоэксперт Вячеслав Субботин:

«Можно переоформить авто на гражданина Грузии. Когда дело касается личной рубахи, она ближе к телу. Когда дело касается денег, ничего тут криминального нет, просто бизнес, и все. Значит, и грузины тоже могут активно в этом участвовать. Как говорится, вода всегда дырочку найдет. Когда есть спрос, будет всегда предложение. То, что сейчас там есть некоторая остановка, ничего страшного. Неделю-другую постоит, потом возобновится. Или поменяются каналы».

Доля Грузии в общих поставках машин в Россию была небольшая. По данным «Автостата», в июне она составила около 1,5% — это по подержанным иномаркам. Новые авто почти не везли. Для сравнения по авто с пробегом: доля Армении — почти 13%, лидер — Япония с половиной от всего объема. Еще из Армении поставляют около 2% всех новых автомобилей, продающихся в России. То есть это важный канал, который рискует быть перекрытым.

За год экспорт машин оттуда вырос в 200 раз, до 180 млн долларов в месяц, писала Financial Times. Через Армению идут машины со всего света. Многие из них попадают в российские магазины на транзитных армянских номерах через пограничный пункт «Верхний Ларс» на границе России и Грузии.