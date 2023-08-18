За руль такси в РФ допустят после экзамена на знание города и без судимостей

Новые положения закона о такси, вступающие в силу в России с 1 сентября, касаются и водителей, приехавших из стран ЕАЭС. Заместитель директора департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Олег Артамонов в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что ключевых изменений в требованиях к таксистам четыре.

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«В законе появилась новая категория водителей такси – самозанятые. Второе –введено новое требование о прохождении аттестации водителя на знание города, в котором он осуществляет свою деятельность. Третье – разрешение на эту деятельность предоставляется на бесплатной основе. Еще одно изменение обусловлено цифровизацией и касается введения трех реестров: перевозчиков, такси и служб заказа такси. Все участники этого процесса становятся достаточно прозрачными», – рассказал эксперт.

Он добавил, что для работы в такси нужно будет заключить трудовой договор с работодателем, который будет следить за соблюдением водителем всех требований, включая режим труда и отдыха. Если водитель работает как самозанятый, то он должен будет сам вести журнал учета рабочего времени, в котором отражать все параметры своей работы.

Эксперт подчеркнул, что таксист должен быть чист перед законом. Если он допустил нарушения правил дорожного движения, за которые повторно лишен прав, был арестован или имеет неснятую судимость, а также имеет больше трех неуплаченных штрафов, то к осуществлению перевозок он допущен не будет.