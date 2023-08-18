Петербургские коммунальщики приобретут 10 электрокаров российской сборки

ГУП «Водоканал Санкт–Петербурга» запланировал приобрести восемь электромобилей «Москвич 3е» для своего транспортного филиала по начальной цене 31,8 млн рублей. В то же время ГУП «ТЭК Санкт–Петербурга» проводит аналогичный эксперимент, заказав два электромобиля Evolute i–Pro за 6,6 млн рублей.

Несмотря на то, что название «отечественных» электромобилей пока скрывает китайские источники производства (Dongfeng Aeolus E70 и JAC Sehol X4), компании намерены углубить локализацию производства в ближайшие годы. Эксперты подчеркивают, что в перспективе 5–7 лет электромобили будут экономически более выгодными для коммунальных служб, так как они просты по устройству и более эффективны в эксплуатации по сравнению с бензиновыми аналогами.