Петербургские коммунальщики приобретут 10 электрокаров российской сборки
Петербургские коммунальные предприятия активно внедряют электромобили в свои автопарки, сообщает портал «Деловой Петербург». Так, государственные унитарные предприятия (ГУП) «Водоканал Санкт–Петербурга» и «ТЭК Санкт–Петербурга» объявили тендеры на приобретение 10 электрических автомобилей.
ГУП «Водоканал Санкт–Петербурга» запланировал приобрести восемь электромобилей «Москвич 3е» для своего транспортного филиала по начальной цене 31,8 млн рублей. В то же время ГУП «ТЭК Санкт–Петербурга» проводит аналогичный эксперимент, заказав два электромобиля Evolute i–Pro за 6,6 млн рублей.
Несмотря на то, что название «отечественных» электромобилей пока скрывает китайские источники производства (Dongfeng Aeolus E70 и JAC Sehol X4), компании намерены углубить локализацию производства в ближайшие годы. Эксперты подчеркивают, что в перспективе 5–7 лет электромобили будут экономически более выгодными для коммунальных служб, так как они просты по устройству и более эффективны в эксплуатации по сравнению с бензиновыми аналогами.
Напомним, что ранее государство резко сократило закупки отечественных машин за первую половину 2023 года.