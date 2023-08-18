На рынке России начали предлагать внедорожник Tank 300 Cyber Knight

На российском автомобильном рынке начали предлагать внедорожник Tank 300 Cyber Khight, стоимостью 8 350 000 рублей. Автомобиль отличается уникальным оформлением салона.

Tank 300 Cyber Knight выделяется уникальным дизайном кузова. В комплектации предусмотрены специальные передние бамперы, дополнительные светодиодные вставки и расширители арок. На крыше установлено 2 спойлера из карбона, а на двери багажного отделения - кейс для хранения полноразмерного колеса.

Кузов автомобиля полностью оформлен в черном цвете. В салоне производитель использует сочетание шоколадного и оранжевого оттенков. В интерьере присутствуют вставки из карбона, которые подчеркивают особенность обстановки. Суппорты тормозной системы оформлены в цвет интерьера.

Под капотом установлен двигатель рабочим объемом 2 литра, который выдает 227 л.с. Такие показатели позволяют внедорожнику справляться с любыми препятствиями на проезжей части. В паре с двигателем работает роботизированная коробка передач и полноприводная система. С места до отметки 100 км/час машина разгоняется за 9.5 секунды, несмотря на вес.

Car.ru

Такой внедорожник почти в два раза больше базового Tank 300. Cyber Knight представляет собой тюнингованную версию, разработкой которой занималась фирма Chaojing Motors. Модель выпускалась в Китае лимитированной серией. На родном рынке внедорожник предлагался еще в одной версии - с оформлением интерьера в синем оттенке. В России такое исполнение не представлено.