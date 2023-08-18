В России появился семиместный Dongfeng Fengon 580

Один из дилеров привез в Россию новый кроссовер Dongfeng Fengon 580. Как выяснила "Российская газета", за семиместный автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 3 000 000 рублей.

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Длина модели - 4720 мм, ширина - 1865 мм, высота - 1710 мм. Колесная база - 2785 мм, клиренс - 200 мм. На передней панели - два экрана, а медиасистема имеет операционку Huawei HiCar.

Кроссовер оснащен турбомотором 1.5 T-GDI, который выдает 184 л.с. и 300 Нм. Он трудится вместе с классическим шестиступенчатым "автоматом". Привод - исключительно передний.

К нам приехал семиместный вариант модели, но в Китае также есть и шестиместная версия.