В России появился семиместный Dongfeng Fengon 580. Сколько за него просят
Один из дилеров привез в Россию новый кроссовер Dongfeng Fengon 580. Как выяснила "Российская газета", за семиместный автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 3 000 000 рублей.
Длина модели - 4720 мм, ширина - 1865 мм, высота - 1710 мм. Колесная база - 2785 мм, клиренс - 200 мм. На передней панели - два экрана, а медиасистема имеет операционку Huawei HiCar.
Кроссовер оснащен турбомотором 1.5 T-GDI, который выдает 184 л.с. и 300 Нм. Он трудится вместе с классическим шестиступенчатым "автоматом". Привод - исключительно передний.
К нам приехал семиместный вариант модели, но в Китае также есть и шестиместная версия.
В объявлении говорится, что у Dongfeng Fengon 580 есть чип-ключ, иммобилайзер (электронный противоугонный двигатель, внутренний центральный замок, брелок), климат-контроль, круиз-контроль, мультируль (пластик), галогенные фары, камера заднего вида, люк.