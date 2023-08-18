Exeed представил полностью электрический седан

На китайском рынке представили чисто электрический седан Exeed Sterra ES. Модель является первым электромобилем компании, передает Speedme.ru.

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Отмечается, что в конце августа стартуют предварительные продажи новинки. Покупатели начнут получать свои машины уже в четвертом квартале текущего года, говорится в публикации.

Sterra ES - электрический седан среднего и большого размера и первая модель на базе полностью электрической платформы E0X. Его коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0.205Cd.

Sterra ES имеет следующие габариты: 4945 х 1978 х 1480 (1467) мм, колесная база - 3000 мм.

Машина будет представлена в четырех конфигурациях в зависимости от типа силовой установки.

«Будет предлагаться как моно-, так и полноприводные исполнения в дополнение к высоковольтной платформе быстрой зарядки 800 В, которая может обеспечить 150 км автономной работы всего за 5 минут зарядки», - отмечается в заметке