Exeed представил полностью электрический седан
На китайском рынке представили чисто электрический седан Exeed Sterra ES. Модель является первым электромобилем компании, передает Speedme.ru.
Отмечается, что в конце августа стартуют предварительные продажи новинки. Покупатели начнут получать свои машины уже в четвертом квартале текущего года, говорится в публикации.
Sterra ES - электрический седан среднего и большого размера и первая модель на базе полностью электрической платформы E0X. Его коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0.205Cd.
Sterra ES имеет следующие габариты: 4945 х 1978 х 1480 (1467) мм, колесная база - 3000 мм.
Машина будет представлена в четырех конфигурациях в зависимости от типа силовой установки.
«Будет предлагаться как моно-, так и полноприводные исполнения в дополнение к высоковольтной платформе быстрой зарядки 800 В, которая может обеспечить 150 км автономной работы всего за 5 минут зарядки», - отмечается в заметке
Его запас хода на электротяге может достигать 720 км, потребляемая мощность на 100 км - 11,7 кВтч, разгон до 100 км/ч составляет не более 3,8 секунды.