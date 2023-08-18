Mazda снимет с производства CX-9

Mazda CX-9 скоро снимут с производства
Североамериканский офис Mazda объявил о намерении прекратить производство внедорожника CX-9 после окончания текущего модельного года. Планируется, что другие регионы последуют их примеру позже.
Официальная причина в том, что у Mazda появился новый флагман CX-90. Он основан на оригинальной архитектуре с продольной установкой двигателя. Как и CX-9, по умолчанию он семиместный.
Согласно Drive, недавно представленный CX-90 обещает стать значительно более дорогим внедорожником из-за его премиального статуса и ценности новизны. Таким образом, он может войти в тот же сегмент рынка, что и BMW и Mercedes-Benz.
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