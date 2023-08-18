Maxus выпускает обновленную линейку пикапов Interstellar

Модель начального уровня Interstellar L предназначена для бизнеса и в целом копирует собственный Maxus T70 от SAIC. Внешний вид и салон почти идентичны между ними, если не считать новый 10,1-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный экран. Мощность может быть обеспечена бензиновым двигателем без наддува мощностью 160 л.с.