Maxus выпускает обновленную линейку пикапов Interstellar
Автомобильная марка Maxus, принадлежащая SAIC, представила обновленную линейку пикапов Interstellar. Цены в Китае начинаются от 12 800 долларов.
Модель начального уровня Interstellar L предназначена для бизнеса и в целом копирует собственный Maxus T70 от SAIC. Внешний вид и салон почти идентичны между ними, если не считать новый 10,1-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный экран. Мощность может быть обеспечена бензиновым двигателем без наддува мощностью 160 л.с.
Топовый Interstellar H также получил обновление и теперь поставляется с дополнительной защитой кузова, лебедкой, трубкой и специальными шинами в качестве стандартного оборудования. Он начинается с эквивалента 36 800 долларов США.
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