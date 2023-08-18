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Maxus выпускает обновленную линейку пикапов Interstellar

Автомобильная марка Maxus, принадлежащая SAIC, представила обновленную линейку пикапов Interstellar. Цены в Китае начинаются от 12 800 долларов.

Maxus выпускает обновленную линейку пикапов Interstellar
© ПроКроссовер.ру

Модель начального уровня Interstellar L предназначена для бизнеса и в целом копирует собственный Maxus T70 от SAIC. Внешний вид и салон почти идентичны между ними, если не считать новый 10,1-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный экран. Мощность может быть обеспечена бензиновым двигателем без наддува мощностью 160 л.с.

Топовый Interstellar H также получил обновление и теперь поставляется с дополнительной защитой кузова, лебедкой, трубкой и специальными шинами в качестве стандартного оборудования. Он начинается с эквивалента 36 800 долларов США.

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