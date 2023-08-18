Hyundai пытается угодить поклонникам компактным минивэном

Компания Hyundai представила свой новый автомобиль, который пытается угодить всем поклонникам практичности: речь идет о кросс-минивене Hyundai Stargazer X.

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Термин «кросс» здесь вполне уместен, ведь автомобиль Hyundai Stargazer X имеет клиренс 200 мм (это на 15 мм больше чем у стандартной модели), а также получил многочисленные пластиковые накладки для защиты 4,5-метрового кузова. Только присмотритесь внимательно к расширенным колесным аркам на кузове, напоминающем «космический челнок»: выглядит очень неплохо!

Но дальше весь «кросс» заканчивается – минивэн Hyundai Stargazer X имеет только передний привод и предлагается с 1,5-литровым 115-сильным двигателем. Покупатели могут выбрать только коробку передач: 6-ступенчатую МКПП или вариатор CVT.

То есть, если исключить смену в шасси и увеличенный клиренс, то в общем-то техника соответствует обычной модели Hyundai Stargazer. Кстати, как и салон.

Внутри вы найдёте сенсорный 8-дюймовый дисплей и цифровую приборную панель с маленьким 4,2-дюймовым экраном. Но самое главное – 6- или 7-местный салон: в среднем ряду могут быть установлены два независимых кресла или сплошной диван. Объем багажника составляет 200 литров или 585 литров при складывании третьего ряда сидений.