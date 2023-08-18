АвтоВАЗ рассказал, сколько Lada X-Cross 5 собрано за два месяца

АвтоВАЗ рассказал, сколько Lada X-Cross 5 было выпущено
На АвтоВАЗе рассказали, что было сделано с мощностями завода в Санкт-Петербурге и сколько автомобилей Lada X-Cross 5 было выпущено с момента начала производства.
Сборка кроссоверов Lada X-Cross 5 стартовала в Петербурге два месяца назад. В рамках подготовки производства была проведена модернизация, которая затронула в том числе логистику и главный конвейер.
В пресс-службе сообщили, что с июня на "Лада Санкт-Петербург" изготовлено несколько сотен автомобилей, а в настоящее время ведётся подготовка к производству других моделей.
Расчётная мощность завода составляет 100 тысяч автомобилей в год, максимально можно выпустить до 116 тысяч машин.
Что касается Lada X-Cross 5, то АвтоВАЗ анонсировал скорый старт продаж модели, но точная дата, цены и комплектации пока не раскрываются.