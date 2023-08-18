Infiniti рассекретила предвестника QX80 нового поколения

На Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (Concours d’Elegance) состоялась премьера концептуального QX Monograph, предвещающего грядущую смену поколения самой крупной модели Infiniti, полноразмерного кроссовера QX80. По внешнему виду шоу-кара QX Monograph можно сделать вывод, что серийный QX80 ожидают существенные изменения в дизайне экстерьера — новая линия остекления, радиаторная решетка с иным рисунком и полностью пересмотренная оптика.

© Infiniti

У QX Monograph другие пропорции кузова, нежели у актуального QX80: он выглядит одновременно массивнее и более динамично, чем серийный кроссовер. Шеф-дизайнер марки Альфонсо Альбаиса демонстрирует новый виток развития фирменной стилистики, характерные особенности которой — передняя оптика, расположенная в два уровня, и решетка радиатора, символизирующая, как говорят в Infiniti, «великолепия бамбукового леса». Также была полностью пересмотрена линия остекления, а хром на кузове уступил место черному глянцу.

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Сзади появился сплошной многосекционный монофонарь, который оформлен в виде клавиш фортепиано — в аналогичном стиле выполнены и ходовые огни. При блокировке и разблокировке дверей они выдают приветственную анимацию. Еще одно новшество QX Monograph — обновленный логотип Infiniti, который вопреки общей тенденции стал трехмерным и обзавелся подсветкой.

Интерьер кроссовера Infiniti не рассекретила. Нет и информации о технических характеристиках автомобиля. Ранее сообщалось, что со сменой поколения QX80 может перебраться на новую платформу, а в моторной гамме «атмосферник» V8 заменят на V6. Так ли это, станет известно примерно через полгода.