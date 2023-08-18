Учебные автомобили предложили оборудовать видеорегистраторами

Автомобили, которые используют для обучения вождению, необходимо оборудовать видеорегистраторами. С таким предложением выступил первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР), сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что сейчас системы аудио- и видеонаблюдения (АВН) в обязательном порядке устанавливают на автомобили, которые используются для сдачи экзаменов в ГИБДД. При этом на машины для практических учебных заданий это требование не распространяется, они лишь могут быть оборудованы видеорегистраторами.

Таким образом, у ученика нет возможности получить достоверную картину процесса вождения, а в случае ДТП нет доказательств, подтверждающих, например, его невиновность, считает Сухарев. В связи с этим он предложил установить обязательное требование по оборудованию учебных автомобилей видеорегистраторами. Письмо с соответствующим предложением Сухарев направил главе Минтранса Виталию Савельеву.