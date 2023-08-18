Acura намекнула на электрический NSX

Компания Acura показала, как может выглядеть электрический NSX. В Калифорнии дебютировал концепт Acura Electric Vision, созданный командой дизайнеров из лос-анджелесской студии марки. Руководство Acura ранее намекало на возможный выпуск преемника NSX с электрический силовой установкой, и премьерный показ прототипа лишний раз подтверждает, что работа над ним действительно ведется.

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Одновременно с электрическим кроссовером Acura ZDX и его «заряженной» версией ZDX Type S на автомобильной неделе в Монтерее дебютировал концепт Acura Electric Vision. Он создан в лос-анджелесской студии марки и демонстрирует эволюцию фирменной стилистики Precision Crafted Performance применительно к электрокарам. И хотя в Acura говорят о машине лишь как об исследовании на тему дизайна, она может быть намеком на следующий NSX, который, по слухам, вернется в облике электрокара.

Пока же Acura готова показать только среднемоторные пропорции и головную оптику в стиле спортпрототипа ARX-06 для нового класса LMDh. Сзади у Electric Vision массивный диффузор, вместо боковых зеркал крошечные камеры на ножках. Зеленые акценты — маркер электрической силовой установки. Если суперкар все-таки будет запущен в серию, то произойдет это до начала следующего десятилетия. И в основу модели ляжет разработанная с нуля платформа e:Architecture.

Acura

Acura