Jeep отзовет внедорожник Wrangler 2023 из-за запасного колеса

Jeep отзовет несколько единиц внедорожника Wrangler из-за запасного колеса
Как сообщает издание SPEEDME.RU, несколько единиц Wrangler 2023 года отозваны. Причина отзыва – проблема в держателе запасного колеса в сборе с неправильным узлом кронштейна стопорного сигнала.
Федеральные стандарты безопасности транспортных средств требуют, чтобы лампы были надежно закреплены и соответствовали требованиям фотометрии. Стоп-сигнал Wrangler не соответствует этим стандартам. К счастью, неправильные фонари успели установить всего на 17 Wrangler.
Jeep начнет уведомлять как дилеров, так и клиентов об отзыве с 29 сентября 2023 года. Владельцам авто будет предложен бесплатный ремонт в дилерских центрах.