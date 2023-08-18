Jeep отзовет внедорожник Wrangler 2023 из-за запасного колеса

Как сообщает издание SPEEDME.RU, несколько единиц Wrangler 2023 года отозваны. Причина отзыва – проблема в держателе запасного колеса в сборе с неправильным узлом кронштейна стопорного сигнала.

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Федеральные стандарты безопасности транспортных средств требуют, чтобы лампы были надежно закреплены и соответствовали требованиям фотометрии. Стоп-сигнал Wrangler не соответствует этим стандартам. К счастью, неправильные фонари успели установить всего на 17 Wrangler.