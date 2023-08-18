Крупнейший в мире производитель автокатализаторов продал завод в России

Британская компания Johnson Matthey, крупнейший в мире производитель автомобильных катализаторов, продал завод в Красноярске российскому менеджменту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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С конца июня российский завод «Джонсон Матти Красноярск» принадлежит ООО «Катализаторы и технологии», которое с июля было переименовано в ООО «Экотехсис». Фирма была создана в ноябре 2022 года, в ней доли равным образом распределены между гендиректором «Джонсон Матти Красноярск» Леонидом Ракитиным, коммерческим директором Johnson Matthey в РФ Андреем Коссовым и финансовым контролером Вадимом Невенченко.

По данным издания, выпуск на красноярском заводе планируется возобновить. Как рассказали эксперты, в России есть база сырья для производства, однако выпуск машин в стране сильно сократился, также остаются вопросы об интеллектуальных правах на технологии.