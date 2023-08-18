MINI JCW обзавелся версией для трек-дней
Хэтчбек MINI JCW получил специальную версию в стиле машин для марафонских гонок. Постройкой таких трехдверок займется немецкая команда Bulldog Racing, выступающая на MINI в «24 часах Нюрбургринга». Выпуск хэтчбека приурочен к самому успешному финишу марки в 24-часовых соревнованиях — второму месту в классе серийных автомобилей с двигателями объемом от 1,6 до 2,0 литра.
Гоночная команда Bulldog Racing из Нюрбурга, которая представляет MINI в «24 часах Нюрбургринга», объявила о выпуске лимитированной серии хэтчбеков имени себя. Трехдверные MINI John Cooper Works Bulldog Racing Edition заимствуют ряд решений у «боевых» JCW 1to6 Edition, но не стеснены жестким регламентом соревнований. Им сохранили допуск на обычные дороги и силовой агрегат — «турбочетверку» 2.0 мощностью 231 лошадиную силу и 321 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатой «механикой».
Аксессуары, доступные для JCW Bulldog Racing, можно ставить по отдельности или комбинировать на своё усмотрение. В списке есть стойки KW V3, которые настраивают для каждой машины индивидуально; легкосплавные колеса OZ HyperGT диаметром 17 дюймов; шины Pirelli P Zero Performance; выхлопная магистраль Remus; а также распорка вместо заднего дивана от Stern Performance Parts. Из визуальных отличий — наклейка с логотипом Bulldog Racing на крыше, значок на средних стойках и специальная плашка с номером машины и датой обкатки подвески на Нордшляйфе.
Вообще Bulldog Racing выступает на «24 часах Нюрбургринга» в двух классах: VT2-FWD и SP3T. По регламенту последнего построен JCW GP c «четверкой» M Performance, развивающей 306 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Хэтчбек оснащен восьмидиапазонным автомат Steptronic со встроенной механической блокировкой переднего дифференциала (максимальный коэффициент — 70%). Все подвижные компоненты шасси и подвески собраны на шаровых шарнирах, вместо стекол — поликарбонат Makrolon. Аэродинамический обвес включает увеличенный сплиттер и диффузор, регулируемое антикрыло и полностью закрытое днище.