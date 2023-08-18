До конца года в России начнутся продажи 46 новых моделей автомобилей

За оставшиеся пять месяцев 2023 года в России должны начаться официальные продажи 46 новых моделей автомобилей, включая 13 электрокаров, от 20 китайских брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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При подсчетах аналитики не учитывали модели, которые завозятся в страну путем параллельного импорта, а также минимум шесть новых брендов и суббрендов, которые официально заявили, что скоро дебютируют на рынке России. Среди них китайские марки Aito, LiXiang, Luxeed, Jaecoo, Ora и Wey.