До конца года в России начнутся продажи 46 новых моделей автомобилей

«Автостат»: до конца года в России выйдут 46 новых моделей 20 китайских брендов
За оставшиеся пять месяцев 2023 года в России должны начаться официальные продажи 46 новых моделей автомобилей, включая 13 электрокаров, от 20 китайских брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
При подсчетах аналитики не учитывали модели, которые завозятся в страну путем параллельного импорта, а также минимум шесть новых брендов и суббрендов, которые официально заявили, что скоро дебютируют на рынке России. Среди них китайские марки Aito, LiXiang, Luxeed, Jaecoo, Ora и Wey.
Отмечается, что за первые шесть месяцев 2023 года на авторынке России состоялись премьеры 30 моделей 14 китайских марок (из них три электромобиля), после чего в июле было представлено около 10 новинок.
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