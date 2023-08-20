Из юбилейного полноприводного Fiat Panda сделали эксклюзивный рестомод

Niels van Roij Design сделала из юбилейного Fiat Panda уникальный рестомод. В 1983 году семейство компактного хэтчбека Fiat Panda расширилось за счёт первой в истории модели версии с полным приводом. 40-летие полноприводной модификации итальянский автопроизводитель отметил эксклюзивным исполнением Fiat Panda 4x40°, а голландская дизайн-студия Niels van Roij Design сделала рестомод на базе оригинального хэтчбека Fiat Panda 4x4 Sisley 40-летней давности. Автомобиль можно купить в автосалоне Kaeve Cars в голландском Удене — его стоимость составляет 30 000 евро.

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Кузов автомобиля окрашен в цвет Azzurro Blu, напоминающей о лазурных водах живописного побережья Италии, а салон отделан сочетанием бежевой и коричневой кожи, а в центре сидений появились тканевые вставки. Они, по словам создателей, отдают уважения культовому квадратному силуэту, который стал узнаваемым для модели.

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Элементы, традиционно остававшиеся неокрашенными на Panda — бампера, зеркала и дверные ручки — у рестомода окрашены в Azzurro Blu, а указатели поворотов выполнены с прозрачными рассеивателями. В подголовники, дверные панели и рулевое колесо этого рестомода интегрирована эмблема Sisley — первоначально выпущенный ограниченным тиражом в 500 экземпляров, Sisley в конечном итоге стал постоянной версией Fiat Panda 4x4, предлагая клиентам такие опции, как датчик угла наклона, окрашенные в белый цвет колёса, багажник на крыше, омыватели фар, «ковш» на капоте и логотипы Sisley.

Niels van Roij Design

Niels van Roij Design

Niels van Roij Design

Niels van Roij Design

Niels van Roij Design

Niels van Roij Design

Niels van Roij Design

Niels van Roij Design

Niels van Roij Design