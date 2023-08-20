Из юбилейного полноприводного Fiat Panda сделали эксклюзивный рестомод

Niels van Roij Design сделала из юбилейного Fiat Panda уникальный рестомод. В 1983 году семейство компактного хэтчбека Fiat Panda расширилось за счёт первой в истории модели версии с полным приводом. 40-летие полноприводной модификации итальянский автопроизводитель отметил эксклюзивным исполнением Fiat Panda 4x40°, а голландская дизайн-студия Niels van Roij Design сделала рестомод на базе оригинального хэтчбека Fiat Panda 4x4 Sisley 40-летней давности. Автомобиль можно купить в автосалоне Kaeve Cars в голландском Удене — его стоимость составляет 30 000 евро.
Кузов автомобиля окрашен в цвет Azzurro Blu, напоминающей о лазурных водах живописного побережья Италии, а салон отделан сочетанием бежевой и коричневой кожи, а в центре сидений появились тканевые вставки. Они, по словам создателей, отдают уважения культовому квадратному силуэту, который стал узнаваемым для модели.
Элементы, традиционно остававшиеся неокрашенными на Panda — бампера, зеркала и дверные ручки — у рестомода окрашены в Azzurro Blu, а указатели поворотов выполнены с прозрачными рассеивателями. В подголовники, дверные панели и рулевое колесо этого рестомода интегрирована эмблема Sisley — первоначально выпущенный ограниченным тиражом в 500 экземпляров, Sisley в конечном итоге стал постоянной версией Fiat Panda 4x4, предлагая клиентам такие опции, как датчик угла наклона, окрашенные в белый цвет колёса, багажник на крыше, омыватели фар, «ковш» на капоте и логотипы Sisley.
Серийных перспектив у проекта Niels van Roij Design нет — автомобиль создан в единственном экземпляре, чтобы отдать дань уважения Fiat Panda 4x4, который является знаковой моделью как для итальянской марки, так и для европейского автопрома. Напомним, оригинальный полноприводник оснащался 50-сильным 1,0-литровым бензиновым двигателем и полным приводом от Steyr-Puch.