Skoda приступила к тестам обновленной Octavia

В 2024 году Skoda начнёт продажи обновлённого семейства Octavia - это официальная информация, озвученная компанией ещё в апреле нынешнего года. Тестовые прототипы новинки уже вышли на дорогу, и "шпионам" удалось сфотографировать их не только снаружи, но и внутри.

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На фото, опубликованных Carscoops, попал универсал Skoda Octavia "2024. Маскировочной плёнкой оклеены передняя и задняя части автомобиля. Таким образом, в ходе рестайлинга семейство модели получит изменённую оптику, фонари, бамперную группу и решётку радиатора. В интерьере главными обновками станут приборная панель и мультимедиа с большим "парящим" экраном.

www.carscoops.com

www.carscoops.com

Изменений в моторной гамме тоже не предвидится. Точнее, вряд ли стоит ждать пополнения, а вот сократить линейку турбодизелей в "Шкоде" могут. Гамма бензиновых моторов представлена турботройкой 1.0 TSI (110 л.с.) и турбочетвёркой 1.5 TSI (150 л.с.), которые можно заказать с 48-вольтным стартер-генератором ("мягкий" гибрид), но эта опция доступна только для комплектаций с "роботом" DSG.