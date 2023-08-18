$93.75-2.96102.18-3.48

Quto: россияне назвали Geely Monjaro самым красивым автомобилем

Самым привлекательной машиной из официально представленных на рынке российские автолюбители считают китайский кроссовер Geely Monjaro. Об этом сообщает портал Quto.ru по итогам опроса, подготовленного совместно с сервисом «СберАвто».

В опросе, который предполагал множественный выбор ответов, 23% респондентов назвали Geely Monjaro самым красивым автомобилем. На втором месте в рейтинге расположились модели Voyah Free и Geely Tugella (по 18% голосов). Следом идут Lada Vesta (16%), Chery Arrizo 8 и Changan Uni-K (по 13%).

Большинство респондентов (33%) назвали седан самым привлекательным типом кузова, при этом кроссоверы и внедорожники предпочитает 31% участников опроса. Самыми эстетичными автомобильными цветами россияне назвали черный (20%) и серый/серебристый (19%). Самым красивым элементом дизайна машины участники опроса считают панорамную крышу (49%), окрас автомобиля в два цвета (39%) и тонировку (35%).

В опросе приняли участие более 1,7 тыс. пользователей Quto.ru старше 18 лет из всех регионов страны (92% из них мужчины, 8% — женщины).

1
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости