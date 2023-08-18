Самым привлекательной машиной из официально представленных на рынке российские автолюбители считают китайский кроссовер Geely Monjaro. Об этом сообщает портал Quto.ru по итогам опроса, подготовленного совместно с сервисом «СберАвто».

В опросе, который предполагал множественный выбор ответов, 23% респондентов назвали Geely Monjaro самым красивым автомобилем. На втором месте в рейтинге расположились модели Voyah Free и Geely Tugella (по 18% голосов). Следом идут Lada Vesta (16%), Chery Arrizo 8 и Changan Uni-K (по 13%).

Большинство респондентов (33%) назвали седан самым привлекательным типом кузова, при этом кроссоверы и внедорожники предпочитает 31% участников опроса. Самыми эстетичными автомобильными цветами россияне назвали черный (20%) и серый/серебристый (19%). Самым красивым элементом дизайна машины участники опроса считают панорамную крышу (49%), окрас автомобиля в два цвета (39%) и тонировку (35%).