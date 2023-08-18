Jaguar отправит в отставку электрический I-Pace

Компания Jaguar снимет с производства электрический кроссовер I-Pace. Как сообщает Autocar со ссылкой на главу Jaguar Адриана Марделла, автопроизводитель намерен пересмотреть модельную линейку и исключить из нее электрический SUV начального уровня I-Pace. Он пояснил, что в будущем электромобили марки переберутся на специально разработанную для них платформу Jaguar Electrified Architecture (JEA). I-Pace призван стать связующим звеном между актуальным рядом и грядущими премьерами, после чего он будет снят с производства. Это произойдет к 2025 году.

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I-Pace выпускается с 2018 года, и за пять лет модель не претерпела серьезных изменений. Кроссовер по-прежнему комплектуется двухмоторной установкой на 400 лошадиных сил и батареей емкостью 90 киловатт-часов, которая позволяет ему проезжать до 470 километров по циклу WLTP. Самое заметное обновление произошло в начале 2023 года, когда I-Pace слегка поправили внешность и расширили список оснащения.

До весны прошлого года I-Pace продавался и в России, но после начала СВО Jaguar приостановил деятельность в стране и прекратил поставки автомобилей. А летом этого года был введен запрет на поставку электромобилей (а также гибридов и машин с ДВС объемом больше 1,9 литра) из Европы в Россию.