Французский производитель автозапчастей Valeo продал бизнес в России

Французский производитель и поставщик запчастей Valeo продал свое производство трансмиссий в России научно-производственному комплексу (НПК) «Автоприбор». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз организации.

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Сейчас сделка ожидает одобрения регулятора. Продажа бизнеса в России не должна повлечь изменений в капитале, а 158 сотрудников российского производства сохранят свои рабочие места. У Valeo также остается право в течение 10 лет выкупить эту часть активов обратно — такая возможность появится у компании через 5 лет.

«Продажи Valeo в России представляли не более 1% от всех продаж группы, соответствующие активы в 2022 году обесценились на 43 миллиона евро», — добавили в пресс-релизе.